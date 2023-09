Mieles zemessargiem

Tieši zemessargi ir vieni no jaunsargu kustības aizsācējiem, izriet gan no Grinevica, gan arī atvaļinātā ģenerālleitnanta Raimonda Graubes stāstītā. "Tā kā mēs bijām tādi, kas domāja par Zemessardzes nākotni, mēs arī deviņdesmito gadu vidū sākām nodarboties ar bērniem, lai viņus sagatavotu dienestam Zemessardzē. Mēs to Jaunsardzi tā arī izveidojām," atminas Grinevics.