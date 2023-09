Patiesībā viss ir diezgan vienkārši – ja jūs Baltkrievijas pierobežā redzat " Toyota Prius" auto, kurā sēž vairāki cilvēki, ar lielu ticamību var teikt, ka tie ir nelegālo imigrantu pārvadātāji ar jaunu "kravu". "Prius" taksisti gan ir tikai viens sīks posms garajā robežpārkāpēju ceļā no savām mītnes zemēm uz Eiropas Savienību, un viņus šajā maršrutā aiztur tikai metāla žogs ar dzeloņstieplēm uz Latvijas–Baltkrievijas robežas, kā arī latviešu robežsargi. Portālam "Delfi" viesojoties Baltkrievijas pierobežā, robežsargi atzīst – situācija ir stabili saspringta un Latvijai pēc iespējas ātrāk ir jāpabeidz visa robežžoga izbūve.

Otrdienas rītā Valsts robežsardzes (VRS) Daugavpils pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta priekšnieks majors Vadims Grickovs no printera ņem lapu ar jaunāko statistiku par incidentiem uz Latvijas–Baltkrievijas robežas. Nekā iepriecinoša tur nav. "Pēdējo divu gadu laikā situācija ar nelegālajiem imigrantiem ir bijusi viļņveidīga. Vienā brīdī mēs jau cerējām, ka viss ir beidzies, šogad jūlijā viss sākās ar jaunu sparu. Šogad tikai septembrī gandrīz 2500 nelegālie migranti tika atturēti no Valsts robežas šķērsošanas. Tātad vidēji 100 migranti dienā mēģina nelegāli no Baltkrievijas puses šķērsot Latvijas robežu. Salīdzinājumam – pērn visa gada laikā bija nedaudz vairāk pa 5000 šādiem migrantiem," stāsta Grickovs.