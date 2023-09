Vidzemes šosejas (A2) remontposma no Melturiem līdz Rīdzenei apbraukšanai autovadītājiem jāizmanto ceļi: Drabeši–Līvi (V293), Valmiera–Cēsis–Drabeši (P20) un Cēsis–Rāmuļi–Bānūži (V294), kas prasīs aptuveni stundu.

Arī dodoties uz Valmieru, jāņem vērā, ka uz Valmieras šosejas (A3) remontposma no tilta pār Gauju līdz pagriezienam uz Lielstraupi izbraukšana prasīs 40 minūtes. Ieviesti ātruma ierobežojumi un viens luksofora posms. Savukārt braucot no Limbažu puses pa P11 pieci reversās kustības posmi ir no Umurgas līdz Iesalkājai, posmu var šķērsot 35 minūtēs.