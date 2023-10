Svētdien Rīgā skrējēji cīnās par pasaules čempiontituliem jūdzes, piecu kilometru un pusmaratona distancēs.

Pasaules čempionāts skriešanā šajā nedēļas nogalē uzņem ne tikai ievērojamu ārvalstu dalībnieku skaitu – 2575 skrējējus no 100 valstīm, no kurām lielākā pārstāvniecība ir Igaunijai, Lielbritānijai, Vācijai, Polijai un Lietuvai, un, bet arī trīs dažādu ar skriešanu saistītu starptautisku konferenču, no kuriem lielākā ir "World Athletics Global Running Conference", dalībniekus.