Lai gan kopumā Latvijā no Krievijas šobrīd ieved krietni mazāk preču nekā pirms iebrukuma Ukrainā, ir produktu kategorijas, kuras Krievijas ekonomikai tāpat ienes simtos miljonu eiro lielus ienākumus – lopbarība, īpaši kukurūza, eļļas rauši no saulespuķu sēklām un citi lauksaimniecības produkti, kuru globālajā tirgū Krievija konkurē ar Ukrainu, un arī ar Latvijas lauksaimniekiem, svētdien vēsta Latvijas Televīzijas ( LTV ) raidījums "de facto".

Krievijai eksportu audzēt palīdz kara laupījums

"Īpaši sarežģīti izsekot nozagtajai ražai ir tad, kad tā tiek sajaukta ar Krievijas izcelsmes ražu. Mazliet informācijas mums ir, bet esam tālu no konkrētiem skaitļiem. Parasti informāciju par nozagto īpašumu noskaidrojam tad, kad atbrīvojam okupētās teritorijas. Pirms tam to izdarīt ir ļoti grūti," teica Masļuka.

Nevienai Latvijas iestādei nav atbildes uz jautājumu, vai Latvijā no Krievijas varētu būt ienākusi arī Ukrainas okupēto teritoriju raža. Izslēgt gan šādu iespēju nevar, norāda Zemkopības ministrija . Valsts drošības dienests LTV apliecināja, ka graudu un zirņu importa pieaugums no Krievijas piesaistījis arī tā uzmanību, taču no plašākiem komentāriem dienests atteicās.

No Krievijas pērk kukurūzu, zirņus, saulespuķu produktus

Centrālās statistikas pārvaldes datos redzams, ka Krievijas pārtikas produktu imports Latvijā pērn audzis strauji. Piemēram, augu valsts kategorijā no 51 miljona eiro 2021. gadā uz 142 miljoniem eiro. Divkāršojies arī pārtikas rūpniecības ražojumu imports no 55 miljoniem eiro 2021. gadā uz 115 miljoniem eiro 2022. gadā, ziņo "de facto".

ZM importu no Krievijas kritizē

"Ministrijas noraidoša pozīcija šādai praksei ir absolūti pašsaprotama un pietiekoši skaidra. Mēs uzskatām, ka nav pieņemams veikt jebkādas darbības, kas tiešā vai netiešā veidā varētu palīdzēt finansēt Krievijas noziedzīgo karu Ukrainā," raidījumam norādīja Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Kaspars Cirsis, vienlaikus gan uzsverot – pārtikas imports no Krievijas nav nelegāls. Sankcijas pret pārtiku nav, lai neradītu barjeras tās nonākšanai līdz nabadzīgām valstīm. Cirsis norāda, ka liela daļa no Krievijas ievestās pārtikas Latvijā nepaliek un tiek eksportēta tālāk.

LOSP par Krievijas lopbarības izplatību informācijas nav

Par to, cik plaši no Krievijas ievestā lopbarība Latvijā tiek izmantota, Lopkopības saimniecību asociācijas vadītājs, tagad arī Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis no ZZS intervijai nepiekrita, taču aicināja prasīt par to komentāru Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomei.