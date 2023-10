Uz Vidzemes šosejas (A2) no pagrieziena uz Cēsīm (P20) līdz Rīdzenei saglabājas septiņi luksoforu posmi un stunda ceļā. Būvdarbu posmā pie Kazdangas (P117) reversās kustības posmu skaits pieaudzis līdz četriem un to var uzbraukt 35 minūtēs. Tikpat laika vajadzēs arī no Stalbes līdz Cēsīm (P14) un no Umurgas līdz Iesalkājai (P11), bet cauri Lielvārdei jāplāno 25 minūtes ceļā.