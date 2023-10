Aizvadītajā nedēļas nogalē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ( VUGD ) no ūdenstilpēm Latvijā izcēla piecu cilvēku mirstīgās atliekas, portālu "Delfi" informēja dienestā.

Tāpat glābēji no Daugavas Rīgā izcēla nogrimušu kuģīti un no Ludzas novada dīķa – nogrimušu mašīnu.

Piektdienas rītā tika saņemta informācija, ka Ludzas novada Cirmas pagastā dīķī atrodas vieglā automašīna. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka dīķī zem ūdens atrodas vieglā automašīna. To pārmeklējot atrasti un krastā izcelti divi bojāgājušie. Pēc tam ar glābšanas automašīnas palīdzību vieglā automašīna izcelta no dīķa.

Sestdien neilgi pēc pieciem no rīta Zemgales ielā Olainē deviņstāvu dzīvojamā mājā dega lifts, lifta šahta un mašīntelpa. No devītā stāva dzīvokļa ar autokāpņu palīdzību nocelts un izglābts cilvēks.

Svētdien glābēji devās uz Ulbrokas ielu Rīgā, kur dega vienstāva pirts ēkas jumts un jumta pārsegums kopumā 50 kvadrātmetru platībā. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās 20 cilvēki.

VUGD saņēma izsaukumu uz Mārupes pagastu, kur daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka pirmā stāva dzīvoklī dega virtuve. Pirms VUGD ierašanās no dzīvokļa evakuējās trīs cilvēki, bet divus cilvēkus, izmantojot glābšanas maskas, izglāba ugunsdzēsēji. No piedūmotās ēkas tika izglābts arī kaķis.

Sestdien Cēsu novada Drabešu pagastā no Gaujas glābēji izcēla bojāgājušo un nodeva Valsts policijas darbiniekiem. Savukārt svētdien bojāgājušais izcelts no Daugavas pie Austuves ielas Rīgā un no Juglas kanāla Rīgā.