Par Slokas ielas remonta traucējošo ietekmi skriešanas čempionātam būvdarbu pasūtītājs - pašvaldības uzņēmums "Rīgas satiksme" - cēla trauksmi jau gada sākumā, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.

No pašvaldības puses saņemts solījums, ka konkrētais ielas posms būs asfaltēts, un solījums tika izpildīts.

Maršruta izstrāde prasa aptuveni gadu, jo jāizplāno gan drošības dienestu, gan mediķu atrašanās vietas, jāņem vērā tiešraides, jo to izpildītājs plāno kameru atrašanās vietas un leņķus. Tāpat arī trases sertifikācija prasa laiku.

Iespējams, tas arī bijis iemesls, kādēļ pieņemts lēmums par pagaidu asfalta ieklāšanu. Taču tas tiks noskaidrots pēc tam, kad tiks saņemti paskaidrojumi no izpilddirektora. Tāpat kā asfalta ieklāšanai izlietotā summa, kas pēc aģentūras LETA rīcībā esošās informācijas ir aptuveni 12 000 eiro.

Kā liecina "Rīgas satiksmes" mājaslapā publicētā informācija, projekts tramvaja sliežu ceļu pārbūve Slokas ielā ir jau pirms vairākiem gadiem plānots. Pieteikties tā izpildei varēja līdz 2021.gada decembrim. Savukārt līgums par projekta izpildi par AS "A.C.B" par 6,7 miljoniem eiro tika noslēgts 2022. gada 28. februārī.

"Čempionāta rīkošanas praktiskajā pusē ir karote darvas - proti, kurš, kad un kādēļ pieņēma lēmumu par to, ka Slokas ielā uz čempionāta laiku tiks ieklāts pagaidu asfalts," tviterī raksta Rīgas mērs Vilnis Ķirsis (JV).

Viņš uzdevis Rīgas izpilddirektoram sniegt paskaidrojumu par to, kad kļuva zināms, ka būs nepieciešams šāds pagaidu risinājums un kad par to tika pieņemts lēmums, cik tas ir izmaksājis un kurš to apmaksā. Tāpat tiks skaidrots, vai ir vērtēta šādas rīcības lietderība un vērtētas alternatīvas iespējas, kā nodrošināt čempionāta norisi.