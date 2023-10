Pie administratīvās atbildības no šī gada 14. aprīļa līdz 3. septembrim saukti 14 Saeimas deputāti, portālu "Delfi" informēja Saeimas preses dienestā.

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra ziņām no Sodu reģistra deputāti Mārtiņš Daģis (JV), Dāvis Mārtiņš Daugavietis (JV), Mārtiņš Felss (JV), Kaspars Melnis (ZZS) un Andrejs Svilāns (JV) pie administratīvās atbildības saukti par valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā. Deputātiem piemērots naudas sods.

Deputātam Raivim Dzintaram (NA) izteikts brīdinājums par drošas distances vai intervāla neievērošanu, deputātam Andrim Kulbergam (AS), kurš ir arī Auto asociācijas prezidents, piemērots naudas sods par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kurš nav reģistrēts noteiktajā kārtībā, savukārt deputāts Edgars Tavars (AS) administratīvi sodīts ar naudas sodu par aizlieguma ceļa zīmju prasību neizpildīšanu.

Deputāts Ingmārs Līdaka (AS) saukts pie administratīvās atbildības par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 līdz 40 kilometriem stundā, bet Aleksejs Rosļikovs (S!) – no 21 līdz 30 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru masa nepārsniedz 7,5 tonnas. Deputātiem piemērots naudas sods.