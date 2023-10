Biedrība "Dzīvnieku pansija "Ulubele"" noraida aizdomas par ziedojumu nelikumīgu izlietojumu, informēja "Ulubeles" vadītāja Ilze Džonsone.

"Katru gadu mēs iesniedzam Valsts ieņēmumu dienestam ( VID ) atskaites, norādot katru uzņēmumu, NVO, un privātpersonu, kura ir sniegusi atbalstu, kā arī ziedojuma apmēru. "Ulubele" vienmēr pilda savas saistības un par ieņēmumiem/izdevumiem atskaitās saviem ziedotājiem un valstij," teikts paziņojumā, uzsverot, ka "Ulubele" ļoti respektē katra ziedotāja nostāju par publicitāti. "Ulubeles" atskaites kārtība katram no ziedotājiem, kuri to vēlas, ir cieņas, uzticēšanās un ilgtermiņa sadarbības pamatā. Nevienam nav tiesību pretēji privātpersonu datu aizsardzības regulai, iegūt, pētīt un vēl jo īpaši veidot publikācijas, apcerējumus, apmelojumus, izmantojot 2000 privātpersonu datus, kuros norādīti personu kodi un ziņas par ziedojumu apmēru, uzsvērts biedrības paziņojumā.

Paziņojumā skaidrots, ka dzīvnieku uzturēšanai gadā nepieciešami 540 000 eiro, kas esot gandrīz 70% no "Ulubeles" tēriņiem. Savukārt 20% no izdevumiem nepieciešami dažādu materiālu izdevumiem, sākot no darba rīkiem un būvmateriāliem, kā arī drukas materiāliem, izglītojošiem izdales materiāliem, ēku rekonstrukcijai un teritorijas uzlabojumiem. Juridiskie un sabiedrību izglītojošie pakalpojumi, sabiedriskās domas un likumdošanas izmaiņu pakalpojumi kopumā veido vien nepilnus 10% no izdevumiem. Taču, tieši pateicoties šiem 10%, "Ulubele" esot kļuvusi par viedokļa līderi un "Ulubeles" komanda esot panākusi sabiedriskās domas un likumdošanas izmaiņas, skaidrots biedrības paziņojumā.