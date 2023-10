Starptautiskajai sabiedrībai ir jāpastiprina spiediens un jāturpina pieprasīt atbildību no Krievijas, kas pašlaik sagādā lielākos tiešos draudus Eiropai un tās drošībai, kā arī jāturpina civilais, militārais un finansiālais atbalsts Ukrainai , šādu nostāju Eiropas politiskās kopienas (EPK) līderu sanāksmē Granadā, Spānijā pauda Latvijas Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).

Kā informēja Ministru prezidentes preses sekretārs, Siliņa šodien un rīt piedalās EPK līderu sanāksmē, kā arī neformālajā Eiropadomē - Eiropas Savienības (ES) valstu vai to valdību vadītāju sanāksmē.

Sarunā ar Īrijas premjerministru Leo Varadkaru Siliņa pozitīvi novērtēja abu valstu līdzšinējo lielisko sadarbību, paužot viedokli, ka Eiropas Savienības ietvaros nepieciešams turpināt un palielināt atbalstu Ukrainai, kā arī jāpieprasa atbildība no Krievijas par tās sākto noziedzīgo karu.

EPK sanāksmes ietvaros notika plenārsesija, apaļā galda diskusijas un divpusējās sanāksmes. Uz EPK sanāksmi uzaicināti 47 valstu vai to valdību vadītāji no 27 ES dalībvalstīm un 20 valstīm ārpus ES. EPK sanāksmē līderu diskusijas fokusējās uz Krievijas karu pret Ukrainu un tā globālajām konsekvencēm. Līderu diskusijas notika arī par to, kā veicināt atbalstu Ukrainai, stiprināt Eiropas drošību, noturību, labklājību un sadarbību enerģētikā.