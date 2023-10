Procesa vadība no Rīgas domes puses, lai nodrošinātu atbilstošus apstākļus skriešanas čempionāta norisei, esot bijusi neapmierinoša.

Mērs norāda, ka no Rīgas domes līdzekļiem papildu darbi netiks apmaksāti, jo uzņēmumam "Rīgas satiksme" un būvniekam, kurš ir nolīgts darbiem Slokas ielā, jāuzņemas atbildība par būvdarbu kavējumiem.

Līdz ar to "Rīgas satiksmei" kā darbu pasūtītājam būs jātiek skaidrībā, kādi papildu darbi veikti, cik tas ir maksājis un cik pamatotas ir būvnieka iesniegtās tāmes.

Saistībā ar būvdarbu veikšanu un nepieciešamību nodrošināt Slokas ielas posma no Dzegužu ielas līdz Jūrmalas gatvei atbilstību čempionāta prasībām, divas reizes pilsētas izpilddirektors organizēja sanāksmes, kurās runāts par neskaidrībām un tās atrisinātas, nodrošinot saistību izpildi un čempionāta sekmīgu norisi.

Ziņojumā Ozoliņš norāda, ka nebija iespējama alternatīvu risinājumu apspriešana, sākot no trases pārmērīšanas, tās saskaņošanas ar visām iesaistītajām pusēm, līdz pat jaunai sertifikācijai un daudzu procesu pārplānošanai.

Tādēļ Rīgas mērs Vilnis Ķirsis (JV) uzdeva Rīgas izpilddirektoram sniegt paskaidrojumu par to, kad kļuva zināms, ka būs nepieciešams šāds pagaidu risinājums un kad par to tika pieņemts lēmums, cik tas ir izmaksājis un kurš to apmaksā. Tāpat tiks skaidrots, vai ir vērtēta šādas rīcības lietderība un vērtētas alternatīvas iespējas, kā nodrošināt čempionāta norisi.