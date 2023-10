Aizvadītajā nedēļā atlūgumu iesniegusi Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Santa Šmīdlere – līdz ar to ministriju nepilna gada laikā būs pametuši visi augstākie ierēdņi, aiziešanas iemeslus gan nenosaucot, svētdien vēsta Latvijas Televīzijas ( LTV ) raidījums “de facto”.

Notikušais rada jautājumu, cik liela būs šīs ministrijas spēja radīt un īstenot pārmaiņas izglītības nozarē, kuru par vienu no savām prioritātēm pasludinājusi jaunā valdība, piebilst raidījums.

"Es varu apstiprināt, ka es esmu uzrakstījusi atlūgumu, tas ir mans personisks lēmums. Ministre atlūgumu ir pieņēmusi un es darba gaitas valsts sekretāra amatā noslēdzu novembra sākumā. Es no tālākiem komentāriem atturēšos," "de facto" teikusi Šmīdlere.

Vaicāta, vai viņa izglītības nozari atstās pavisam, viņa norādījusi: "Es vēl par šo nopietni neesmu domājusi, katrā ziņā esmu no sirds 17 gadus veltīju šai nozarei, tā ir mana sirdslieta, mans aicinājums, un es noteikti redzu šobrīd to kā savu profesionālo bāzi un tad jau lūkošos tālāk."

Satikta pēc valdības sēdes, Šmīdlere savus atlūguma iemeslus raidījumam nekomentēja. No komentāra atteicās arī pārējie pieminētie ierēdņi. Vēl vasaras sākumā Stepanovs un Šmīdlere no Čakšas rokām saņēma Atzinības rakstus. Pavisam nesen – jūlija vidū, Šmīdlere piekrita karjeru ministrijā turpināt kā valsts sekretāre.

Čakša uzskatot, ka viņai izdosies izveidot jaunu, augsti motivētu komandu un notikušais netraucēs sasniegt uzstādītos mērķus izglītības jomas sakārtošanā. Uz jautājumu, vai to nebija iespējams izdarīt ar esošo komandu, Čakša atbildējusi, sakot: "es tajā neesmu tādā veidā iesaistījusies, ka es to neredzēju – cilvēki paši ir pieņēmuši lēmumus. Es vienmēr esmu gatava sadarbībai ar ļoti dažādiem cilvēkiem, un katram ir savas spēcīgās puses. Ir ļoti svarīgi, ka komandā ir cilvēki, kas papildina viens otru ar dažādām lietām."

"de facto" atzīmē, ka valsts sekretāri amatā tiek apstiprināti uz pieciem gadiem, pēc tam jālemj par termiņa pagarināšanu. Taču tik ilgi vienā ministrijā nostrādājis vien retais no augstajiem ierēdņiem. Viens no iemesliem ir politiķu ietekme. Un jau pirms trim gadiem tika meklēti un likumā iestrādāti mehānismi, kam vajadzētu pasargāt ierēdniecību no šīs ietekmes.