Vēsture ir svarīga, bet vēl svarīga par to ir nākotne, un ar katru nākamo dienu jūsu tā laika darbs nevis tiek aizmirst, bet iegūst arvien lielāku nozīmi, Latvijas Tautas frontes 35.gadadienas svinīgajā pasākumā "No Atmodas līdz Atmodai. Latvijas Tautas frontei 35" sacīja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs .

Viņš norādīja, ka savulaik Latvijas Tautas fronte sāka modināt visu Latviju – visus, neatkarīgi no tautības, neatkarīgi no vecuma, neatkarīgi no profesijas.