Pirmdien, 9. oktobrī, Ministru kabinets atbalstīja Aizsardzības ministrijas (AiM) izstrādāto likumprojektu "Grozījumi Valsts aizsardzības finansēšanas likumā", kas paredz līdz 2027. gadam pakāpeniski palielināt finansējumu valsts aizsardzībai līdz 3% no attiecīgajam gadam prognozētā iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoma.

AiM portālu "Delfi" informēja, ka atbilstoši NATO vadlīnijām Latvija jau kopš 2018. gada aizsardzības nozarei atvēl ne mazāk kā 2% no IKP.

Šogad finansējums valsts aizsardzībai sasniedza 986,83 miljonus eiro jeb 2,25% no IKP. Savukārt 2024. gadā tam jāsasniedz 2,4% no IKP, bet 2025. gadā – 2,5% no attiecīgajam gadam prognozētā IKP apjoma.