LTV ziņo, ka prasības pamatā ir "rus.lsm.lv" sižets par to, ka, tirgojot aromatizētās cigaretes, netiek ievēroti visi nosacījumi. Sižetā tiek intervēts Krams, kurš arī pamanījis nosacījumu neievērošanu, un atzīst, ka elektroniskās cigaretes ir bīstamas un smēķēšana var izraisīt priekšlaicīgu nāvi.

SIA "Pro Vape" pārstāvis Mārtiņš Dambergs LTV sacījis: "mēs zinām, ka sabiedrībā varbūt elektroniskās cigaretes mēdz saukt par saltiem, bet salti nav elektroniskās cigaretes, tas ir viens no zīmoliem. Mēs gribētu, lai šīs atšķirības tiktu respektētas".

"Šī prasība nav par to, vai smēķēt ir labi vai slikti, vai elektroniskās cigaretes labākas vai sliktākas bet gan par to, ka ārstam, it īpaši profesoram, ar lielāku rūpību publiskā telpā būtu jāizvēlas izteikumi, kādos viņš raksturo zināmus apsvērumus vai faktus," viņš akcentējis.