Piektdien no plkst. 12 satiksmei būs atvērts jaunais Ķekavas apvedceļš, kas ir daļa no Bauskas šosejas jeb valsts galvenā autoceļa Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) (A7) posmā no 7,78. līdz 25. kilometram, informē "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).