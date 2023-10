Tāpat nedēļas nogalē glābēji no ūdenstilpēm Latvijā izcēla divus bojāgājušos.

Sestdien pusdeviņos no rīta tika saņemts izsaukums uz Ventspils novada Pilteni, kur glābēji no ūdenstilpes izcēla bojāgājušo, nodeva Valsts policijas darbiniekiem un deviņos no rīta darbu notikumā noslēdza.