Kā vēstīts, pret IZM un VISC ierēdņiem tika ierosināta disciplinārlieta par centralizēto eksāmenu rezultātu paziņošanas kavēšanu un attiecīgo centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšanas savlaicīgu nenodrošināšanu, kā arī par to, ka tika pieļauta arī tādu pamatizglītības sertifikātu izsniegšana, kuri neatbilst Ministru kabineta noteikumos minētajām prasībām.

Datu sinhronizācijā starp platformām, kam būtu jānodrošina iespēja piekļūt centralizēto eksāmenu rezultātiem, bija vērojami tehniski traucējumi. Pie to novēršanas strādāja četri tehniskie dienesti un pakalpojumu sniedzēji. Skolas datus par katru eksāmenu saņēma atsevišķi - no sākuma tika nodoti dati par matemātikas eksāmenu, bet dienu vēlāk arī par latviešu, vācu un franču valodas eksāmeniem. Tika atrisināta arī aizķeršanās ar datu nodošanu Valsts izglītības informācijas sistēmā, no kuras IZM izstrādātais e-pakalpojums datus iegūst "Latvija.lv".