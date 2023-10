Kultūras ministrija (KM) ar mediju un drošības ekspertiem meklē "pragmatiskus risinājumus" Nacionālajā drošības koncepcijā ietvertajam, ka sabiedriskajiem medijiem no 2026. gada saturs jārada tikai valsts valodā, izriet no kultūras ministres Agneses Logina (P) atbildes Nacionālās apvienības (NA) un "Apvienotā saraksta" (AS) deputātiem.