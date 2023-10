Sūdzības par pārkāpumiem ģimenēs visbiežāk saņemtas par vardarbību ģimenē, vardarbību pret bērniem no kaimiņu puses, tostarp vajāšanu, izsekošanu un filmēšanu, bērnam nepiemērotiem dzīves apstākļiem ģimenē, sociālo pakalpojumu saņemšanu, veselības aprūpi un tiesībām uz izglītību.

Savukārt iestādēs sūdzības visbiežāk saņemtas par vardarbību, seksuālu izmantošanu gan no darbinieku puses, gan arī vienaudžu starpā, kā arī drošības nenodrošināšanu.

Apkopojot visu šajā gadā sniegto konsultāciju saturu secināms, ka 303 konsultācijas no 1257 ir saistītas ar kādu no vardarbības veidiem - 46% no tām bijušas saistītas ar emocionālu vardarbību, 36% - fizisku vardarbību, 10% - novārtā pamešanu, 8% - seksuālu izmantošanu, informēja Saule.