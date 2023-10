Latvija no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" plāno 50 000 eiro novirzīt Moldovai , tādējādi atbalstot Krievijas agresijas pret Ukrainu izraisītās enerģētiskās krīzes pārvarēšanu un Moldovas enerģētiskās noturības veicināšanu, liecina Ārlietu ministrijas (ĀM) sagatavotais rīkojuma projekts, kas ievietots Tiesību aktu portālā (TAP).

ĀM norāda, ka Moldovas ekonomika 2023. gada pirmajā pusē turpināja samazināties par 2%, kamēr inflācija turas aptuveni 10% līmenī. Ukrainas bēgļu skaits patlaban ir nostabilizējies, un tiek uzskatīts, ka aptuveni 100 tūkstoši cilvēku no Ukrainas ir izvēlējušies Moldovu par savām pagaidu mājām.

ĀM skaidro, ka nepietiekama ir enerģētiskās infrastruktūras savienojamība ar Rumāniju, kas ir izbūves procesā, taču tam nepieciešams lielāks laiks un resursi. Enerģētisko krīzi kā aktuālu tēmu joprojām izmanto prokrieviskā opozīcija, lai veidotu propagandas naratīvus publiskajā telpā, tādējādi graujot atbalstu gan Moldovas valdībai, gan tās veiksmīgi uzņemtajam Eiropas Savienības (ES) integrācijas kursam. Šogad Moldovā saglabājas nepieciešamība pēc starptautiska atbalsta. Enerģētikas sektors ir viena no akūtākajām jomām ne tikai ekonomisku un humanitāru, bet arī politisku apsvērumu dēļ.

Ņemot vērā resursu kritisko trūkumu, Moldova enerģētikas problēmu risināšanai ir izveidojusi "Energy Transition and Independence Fund", kurā partneri tiek aicināti ieguldīt līdzekļus Moldovas energoneatkarības veicināšanā, nepieciešamās enerģētiskās infrastruktūras izbūvē un atjaunojamās enerģijas kapacitāšu palielināšanā.

Pērn 24. februārī Krievijas sāktās agresijas pret Ukrainu rezultātā Moldovā ieplūda liels Ukrainas bēgļu skaits, kā arī tā sastapās ar negatīvu ietekmi uz valsts drošību un ekonomiku. Moldova, kam ir viens no zemākajiem iekšzemes kopprodukta rādītājiem Eiropā, 2022. gadā piedzīvoja 34% inflāciju un ekonomikas sarukšanu par 6,5%.

Tā kā Moldova importē 78% no patērētajiem energoresursiem no ārvalstīm, Krievijas agresija un tās piekoptā enerģētiskā šantāža Moldovā izraisīja arī lielāko un nopietnāko enerģētikas krīzi Moldovas vēsturē. To izraisīja galvenokārt trīs faktori.