Datu kabeļi, kas savieno valstis, nav vienīgie objekti, kas var kļūt par nelabvēļu uzbrukuma mērķi. "Nekā personīga" vēsta, ka patlaban Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saskaņā ar likumu liek datu operatoriem publicēt internetā plānus, kuros redzami cauruļvadi, kuros tiek izvietoti interneta kabeļi, tostarp maģistrālie. To bojājums var dažu sekunžu laikā bez interneta un mobilajiem sakariem atstāt simtiem tūkstošu cilvēku. Norma savulaik ieviesta, lai atvērtu tirgu un palielinātu konkurenci tajā, bet aukstā kara apstākļos kļuvusi bīstama.

Kā skaidro "Nekā personīga", algas "CloudTelecom" grāmatvedei un vadībai maksāja no aizdevuma, kas nāca no uzņēmuma "Baltcom Fiber". Saskaņā ar finanšu pārskatiem aizdotā summa bija vismaz 150 000 eiro. Tiesa, reģistrētās komercķīlas summa bijusi krietni lielāka - pieci miljoni eiro.

LVRTC uzsver, ka patlaban kabelis ir aprīkots ar sensoriem, kas tiek uzraudzīti 24 stundas diennaktī, un mēģinājumus uz to iedarboties nav iespējams nepamanīt. Šonedēļ kļuva zināms, ka ļaunprātīgi sabojāti divi datu kabeļi, kas savieno Igauniju ar Somiju un Zviedriju. Tāpēc Latvijas vienīgā jūras savienojuma drošība ieguvusi īpašu aktualitāti.

Raidījums arī vēsta, ka savas darbības laikā "CloudTelecom" paspēja piereģistrēties SPRK elektronisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Nozares uzņēmumi SPRK veltot kritiku par to, ka šajā reģistrā ir vairāk nekā 200 uzņēmumu. Tas liecinot, ka reģistrēties un piekļūt kritiskai infrastruktūrai var jebkurš, turklāt SPRK pārbaudot tikai to, vai pieteicējs nav iekļauts sankciju sarakstos. SPRK gan raidījumam norādīja, ka lielais uzņēmumu skaits liecina, ka balss un interneta sakaru jomā ir liela konkurence, un daļa no reģistrā esošajiem sakarus sniedz mazā teritorijā, piemēram, savā īpašumā vai uzņēmumā.