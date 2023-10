LPS vadītājam ir divi vietnieki, viens no viņiem pārstāv valstspilsētas, bet otrs - novadus. Patlaban vietnieks no valstspilsētām ir Jelgavas mērs Andris Rāviņš (ZZS), savukārt iepriekšējais vietnieks no novadiem Vents Armands Krauklis ("Vidzemes partija") šopavasar zaudēja Valkas novada domes priekšsēdētāja amatu.