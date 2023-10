Šajā mācību gadā skolotāju alga samazinājusies daļēji dēļ slodzes sabalansēšanas, taču tas jau bijis iepriekš prognozēts, Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums" atzina Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa-Stūre (JV).

Saeimas deputāts Česlavs Batņa (AS) pauda pārliecību, ka Izglītības un zinātnes ministrijas ( IZM ) aprēķini bija kļūdaini jau jūnijā, par ko viņš informējis ministriju, taču viņa iebildumus neņēmusi vērā. Kā var būt tā, ka sistēmā iegulda papildus finansējumu, taču izmaksas uz vienu skolēnu samazinās, skolēnu skaitam samazinoties, neizpratnē vaicāja Batņa.

Uz jautājumu par to, vai šajā mācību gadā ir iespējams novērst konstatētās nepilnības skolotāju atalgojuma kārtībā, Zariņa-Stūre nesniedza konkrētu atbildi, vien norādīja, ka tiks vērtēts tas, kā mērķdotācijas ir sadalījušas pašvaldības, vai tās nav kā nepareizi interpretējušas Ministru kabineta noteikumos reglamentēto skolotāju darba samaksas kārtību.

Mērķdotācijas aprēķinam tiek izmantots reģionālais koeficients, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.376. Lai mazinātu pašvaldībām aprēķinātās mērķdotācijas, turpmākos trīs mācību gadus reģionālais koeficients tiks koriģēts un aprēķinā IZM piemēro izlīdzināšanas koeficientu. To aprēķina, ņemot vērā 2022./2023.mācību gada mērķdotācijas apmēru.

Šobrīd IZM veic piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas izlietojuma analīzi, tostarp tiek vērtēti iemesli, kāpēc pašvaldības nav iztērējušas piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju. Ministrijā atsaucās uz spēkā esošo regulējumu, kas nosaka - ja pašvaldību pārskatot, kas iesniedzami līdz 20.janvārim, uzrādītais atlikums pārsniedz 1% no pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas iepriekšējā budžeta gadā, IZM samazina mērķdotāciju pārsniegtās summas apmērā laika periodam no kārtējā budžeta gada 1.septembra līdz 31.decembrim. Aprēķinot valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās izglītības iestādēm no šī gada septembra līdz decembrim, 12 pašvaldībām ministrija ieturējusi 147 463 eiro.