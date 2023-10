LDz valdes priekšsēdētājs Rinalds Pļavnieks norāda, ka "ieskatoties Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas vēsturē, jāsecina, ka šo dzelzceļa staciju kā vienu no galvaspilsētas centrālajām vietām ir tieši ietekmējusi mainīgā vēsturiskā vide. Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas fasāde ir pieredzējusi vairākkārtēju uzrakstu nomaiņu dažādās valodās, kas uz stacijas ēkas ir izvietoti un atkal noņemti, lai izvietotu vēl citus uzrakstus. Apzinoties to, ka arī šobrīd Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija ir pārmaiņu procesā, tā ir un būs viena no Rīgas atpazīšanas zīmēm, tādējādi sākot no šodienas stacijas ēkas fasādi greznos zīmīgais, vēsturiskajā vizuālajā manierē un burtveidolā izveidotais uzraksts "Centrālā stacija Rīga"".