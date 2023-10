Ierosinājums uz diviem gadiem atlikt vietējo pašvaldību referendumu ieviešanu nav saprātīgs, tādēļ Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija rosinās tos ieviest no 2024. gada 1.s eptembra, pirmdien sanāksmē parlamentā informēja komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR).

"Šodien diskusijā ar nevalstiskajām organizācijām un vēlēšanu procesā iesaistītajām institūcijām nonācām pie kompromisa - iedzīvotājiem iespēju izmantot pašvaldību referendumus rosināsim nodrošināt no nākamā gada 1. septembra, nevis no 2026. gada, kā to plānojusi Iekšlietu ministrija," par Burova pausto informēja Saeimas Preses dienestā.