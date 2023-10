16% Latvijas iedzīvotāju šodien, 31.oktobrī, atzīmēs Halovīnu, liecina interneta pētījumu un tehnoloģiju uzņēmuma "Gemius" veiktā aptauja.

No aptaujātajiem, kas svētkus plāno svinēt, 44% piekops Halovīnu tradīcijas - vilks maskas vai tērpus un dosies pie kaimiņiem diedelēt saldumus. Vēl 40% norādījuši, ka rotās savu mājokli, bet 33% respondentu norāda, ka svētkus svinēs viņu bērni, iesaistoties aktivitātēs izglītības iestādēs vai vakarā dodoties diedelēt saldumus.

Tikmēr 32% no svētku svinētājiem apmeklēs Halovīnam veltītus pasākumus, bet 18% paši rīkos vai apmeklēs svinības ar ģimeni vai draugiem. Kā citus atzīmēšanas veidus respondenti norādījuši arī saldumu sagatavošanu bērniem, kas viņus apciemos, ķirbju grebšanu, ķirbju zupas vārīšanu, masku gatavošanu bērniem, kā arī savu svētku - dzimšanas vai vārda dienas - svinēšanu Halovīna dienā.

Aptaujā noskaidroti arī biežākie iemesli, kas aptaujātos attur no Halovīnu atzīmēšanas. Visbiežāk respondenti norādījuši, ka neuzskata tos par svētkiem - to atzīmējuši 49% no tiem, kas svētkus šogad nesvinēs.