Pirms gandrīz gada rīdziniekiem bija iespēja izmēģināt jauno iniciatīvu vietni "iesaisties.riga.lv", kurā varēja izteikt savu viedokli aptaujās par dažādām tēmām. Neapritot pat gada jubilejai, no vietnes lemts šķirties.

Vairākām no šīm aptaujām ir atzīme, ka to var aizpildīt vēl divus mēnešus, tomēr vietnē reģistrētie lietotāji pirms pāris dienām saņēma e-pastu, kas apliecina – no 1. novembra vietne pārtrauc darbību.