No TM sniegtās informācijas izriet, ka partnerība būs jauns veids, kādā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu attiecības un paredzēt tām noteikta veida sociālo un ekonomisko aizsardzību.

Partnerība nav laulība

Pirms likumprojektu izskatīšanas pirmajā lasījumā uzrunu Saeimai teica tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV), kura skaidroja terminu "partnerība". "Partnerība nav pēc būtības jauns tiesību institūts, bet partnerības pakotne šo partnerību parāda mazliet citā juridiskā gaismā, proti, partnerība ir nevis jaunas tiesiskas attiecības nodibinošu tiesību institūts, bet gan konstatējošs. Tātad nevis konstitutīvs, bet konstatējošs, kur deklaratīvi divas personas, iesniedzot savu savstarpējo deklarāciju ar publisku ticamību pie zvērināta notāra, saņem notariālu aktu, samaksājot par to valsts nodevu," skaidroja ministre.

"Civillikuma sadaļā par laulību teikts, ka ar laulības noslēgšanu tiek nodibinātas jaunas attiecības ar vairākām prezumpcijām. Viena no tām - laulības attiecībās - ir laulāto kopīgas mantas prezumpcija. Partnerībai šādas prezumpcijas nav. Tāpat laulībā ir arī citas prezumpcijas. Šeit nedz savstarpējie mantiskie darījumi, nedz savstarpējās personiskās attiecības partnerībā nav skartas, līdz ar to partnerība tādā izpratnē, kā to paredz Satversmes 110. pants un Satversmes tiesas dotā interpretācija, nekādi neskar laulības institūtu. Bet vēl jo vairāk, nošķir šos divus institūtus," uzsvēra Lībiņa-Egnere.