Pamestā mājiņā pie Alsungas atrada spainīti ar zelta monētām un tagad dzīvo laimīgs ārzemēs. Pagrabā uzgāja kastīti ar zeltlietām un iegādājās divus dzīvokļus Rīgā. No šķūnīša Kurzemē pie Engures izstūma vācu armijas visurgājēju, kuru pārdeva pa lielu naudu. Šādi un vēl daudz krāšņāki stāsti jau kopš 1990. gadiem klīst Latvijas vēstures entuziastu un kolekcionāru aprindās. Var pieņemt, ka daļa no tiem tiešām ir patiesi, tomēr šie atradumi tā arī palika šaurā lokā. Tomēr Latvijā netrūkst arī gadījumu, kad par ievērojamiem atradumiem uzzina arī plašāka sabiedrība. Kā piemēru var minēt soļotāja Jāņa Daliņa apbalvojumu izrakšanu 1993. gadā viņa mājas pagalmā Valmierā un divu 2. pasaules kara padomju tanku izcelšanu no purva 1999. gadā Pienavā.