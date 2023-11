Rīgas bērnudārzu pedagogiem šoruden atalgojums palielināts par 14,7%, informēja Rīgas domē.

Rīgas dome pagājušajā nedēļā nolēma grozīt pašvaldības 2023.gada budžetu. Kā informēja Rīgas mērs Vilnis Ķirsis (JV), no ietaupījuma, kas radies no komunālo maksājumu cenu krituma, 2,6 miljoni eiro novirzīti pedagogu atalgojumam. Algas tiks palielinātas aptuveni 2000 pirmsskolas pedagogiem un 1000 darbiniekiem no atbalsta personāla skolās, piemēram, logopēdiem, sociālajiem pedagogiem u.c.