Aiz "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas" (RER) stāvošajiem Krievijas oligarhiem Andrejam Bokarevam un Iskanderam Mahmudovam joprojām izdevies izvairīties no Eiropas Savienības (ES) sankcijām, atšķirībā no daudziem citiem Vladimira Putina režīmam pietuvinātajiem, ziņo LTV raidījums "de facto".

Raidījums norāda, ka tomēr valstu skaits, kas viņus tādās iekļauj, palielinās, un nav izslēgts, ka tas turpināsies. Šādos apstākļos Latvijā strādājošais uzņēmums jau laikus parūpējies, lai uzņēmumu reģistra datu bāzē publiski redzamās saites ar abiem oligarhiem pazustu, kaut joprojām pastāv. Plašākai sabiedrībai un sadarbības partneriem viņi tādējādi paliek neredzami, un arī Latvijā var darboties, neraugoties uz to, ka viņu reputācija nav noslēpums.

Pērnā gada nogalē par kara apstākļos joprojām netraucēto biznesu Latvijā un pat Eiropas fondu izmantošanu rūpnīcai izbrīnu publikācijā pauda Krievijas varai opozīcijā esošais izdevums "The Insider".

"Bokarevs un Mahmudovs ir ilgstoši Kremļa draugi. (..) Oligarhi ir arī piegādātāji Krievijas Aizsardzības ministrijai . Viens no viņu biznesa partneriem Kalašņikova ieroču koncernā bija Aleksejs Krivoručko, tagadējais Krievijas aizsardzības ministra vietnieks. Bokarevs un Mahmudovs atstāja Kalašņikovu rūpnīcu, bet turpināja piegādāt dīzeļdzinējus Krievijas karakuģiem caur savu rūpnīcu Kolomnā," – 2022. gada 8. decembra publikācijā rakstīja "The Insider".

Uzņēmumu reģistrā patieso labuma guvēju - Bokareva un Mahmudova - vārdu vietā, parādījās ieraksts, ka tos nav iespējams noskaidrot. Labojums veikts pēc uzņēmuma iesnieguma, Uzņēmumu reģistram nebija pamata atteikt. "Regulējums nosaka, ka šis slieksnis ir 25%. Teiksim, ja ir pieci dalībnieki vienādās daļās, ne uz vienu no viņiem nepildās likuma formulējums – viņš neatbilst šī patiesā labuma guvēja definīcijai. Līdz ar to šāds ieraksts būs, jo nav pamata norādīt nevienu no viņiem," saka Uzņēmumu reģistra Galvenā valsts norāta pienākumu izpildītājs Sandis Karelis.