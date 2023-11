Kā norāda ministrijā, izmaiņas noteikumos izstrādāts, pamatojoties uz Darba likuma pārejas noteikumos noteikto, ka no 2024. gada 1. janvāra nav mazāka par 700 eiro.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, no 2018. gada līdz 2021. gadam darba ņēmēju īpatsvars, kuri saņēma minimālo algu vai mazāk, bija robežās no 18,1% līdz 20,6% jeb aptuveni piektā daļa no visiem darba ņēmējiem, bet 2022. gadā minimālās algas saņēmēju īpatsvars ir bijis zemākais pēdējo piecu gadu laikā, samazinoties līdz 16%.