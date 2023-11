Pankratovs paziņoja, ka sākotnēji nav plānojis bēgt no Latvijas, bet gatavojies sevi aizstāvēt tiesā. Savu nostāju viņš mainījis pēc tam, kad 18. aprīlī saņēmis vēstuli, kurā teikts, ka viņš rada draudus nacionālajai drošībai, līdz ar to viņam "anulēti dokumenti". Pēc Pankratova domām, lieta ir "politisks pasūtījums".

Pankratovs sācis pētīt ierīces, kādas izmanto robežsargi, viņu grafiku un patrulēšanas procesu. Par to, ka eksdeputāts gatavojas bēgt no valsts, zinājis viņa paziņa, kas it kā esot Valsts drošības dienesta darbinieks. Šis cilvēks palīdzējis Pankratovam aizbraukt no Latvijas. Vietu, kurā šķērsojis robežu, Pankratovs neprecizēja, tikai paziņoja, ka tas bijis "Pleskavas virzienā".