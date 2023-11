Piektdienas, 17. novembra, vakarā Rīgā vērojami sastrēgumi, liecina vietnes "balticmaps.lv" sastrēgumu kartes dati.

Satiksme palēnināta arī Zolitūdes ielā no Rostokas ielas līdz Jūrmalas gatvei, Elizabetes ielā no Tērbatas līdz K. Barona ielai, 13. janvāra ielā no Prāgas līdz Gogoļa ielai, A. Čaka ielā no Tallinas līdz Pērnavas ielai, kā arī Dzirnavu ielā no K. Barona līdz Brīvības ielai.