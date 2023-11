Otrdien, 21. novembrī, 82 gadu vecumā miris pirmais Satversmes tiesas (ST) priekšsēdētājs, viens no 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarācijas līdzautoriem Aivars Endziņš , apliecināja viņa dēls Jānis Endziņš.

No 1972. līdz 1990. gadam bijis docētājs Latvijas Universitātē, vēlāk - Latvijas Policijas akadēmijā, bijis Latvijas Policijas akadēmijas profesors. Pasniedzis arī Biznesa augstskolā "Turība".

No 1990. līdz 1993. gadam Endziņš bijis Latvijas Augstākās padomes deputāts. Viņš piedalījās darba grupā, kas izstrādāja 1990. gada 4. maijā pieņemtās Neatkarības deklarācijas projektu.

No 1992. līdz 1995. gadam Endziņš darbojies Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (EPPA) speciālā viesa statusā, bet no 1995. līdz 1996.gadam bijis EPPA loceklis, no 1995. līdz 1996. gadam - Latvijas delegācijas vadītājs EDSO Parlamentārajā Asamblejā. Bijis arī Latvijas delegācijas vadītājs vairākās Starpparlamentu savienības konferencēs.