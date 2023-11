Piektdienas, 24. novembra, vakarā braukšanas apstākļi pa valsts autoceļiem Vidzemē un Latgalē un vietām arī Kurzemē ir apgrūtināti, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) pārstāvji.

LVC norāda, ka apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejā (A2) posmā no Vangažiem līdz Veclaicenei, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Skrīveriem līdz Paterniekiem, Liepājas šoseja (A9) posmā no Blīdenes līdz Skrundai, Ventspils šosejā (A10) no Strazdes līdz Usmai, kā arī uz valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.