Parakstu vākšana par Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča apturētajiem grozījumiem Notariāta likumā, kas paredz partnerības ieviešanu, valsts budžetam izmaksās 1,6 miljonus eiro, portālu "Delfi" informēja Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK).

Jau vēstīts, ka CVK 16. novembrī izlēma no šā gada 7. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim rīkot parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma "Grozījumi Notariāta likumā" atcelšanu.

Izmaksās 1,6 miljonus eiro

Lai apmaksātu izdevumus, kas pašvaldībām šajā jomā būs radušies, CVK lūgs Ministru kabinetam finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Politoloģe: vai izlietotā nauda dod rezultātu?

Politoloģe uzsvēra, ka referendumi un parakstu vākšanas ir svarīgi, vienlaikus viņa aicināja šīs aktivitātes vērtēt no budžeta skatu punkta, proti, vai šīs aktivitātes un izlietotā nauda devusi rezultātu.

Viens no neseniem neveiksmīgiem piemēriem ir 2022. gadā notikusī Zaļo un zemnieku savienības rosinātā parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par toreizējā Valsts prezidenta Egila Levita apturētā Ostu likuma grozījumu atcelšanu. Šim mērķim no budžeta tika novirzīti 800 000 eiro. Tiesa, parakstu vākšanā piedalījās 7290 jeb 0,47% vēlētāju, kas ir 4,71% no tautas nobalsošanas ierosināšanai nepieciešamā parakstītāju skaita.