Augstākā tiesa (AT) atstājusi spēkā toreizējā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (AP) rīkojumu 2019.gadā atstādināt Rīgas domes priekšsēdētāju Nilu Ušakovu (S) no amata pienākumu pildīšanas, informēja AT preses sekretāre Baiba Kataja.

Kā skaidro AT pārstāve, lietā centrālais strīdus jautājums bija par likuma "Par pašvaldībām" 93.panta pirmajā daļā ietvertajām vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra tiesībām atstādināt pašvaldības domes priekšsēdētāju no amata pienākumu pildīšanas, ja mērs nepilda likumos noteiktos pienākumus.

Informācijas pieprasīšana un saņemšana ir priekšnoteikums tālāku uzraudzības pasākumu veikšanai, konsultāciju vai ieteikumu sniegšanai. Likums paredz arī vairākus pašvaldības darbības pēckontroles veidus. Tātad likums "Par pašvaldībām" paredz, ka pašvaldību pārrauga ministrija un ministram ir tiesības gan pieprasīt domei atbrīvot domes priekšsēdētāju no amata, gan pašam viņu atstādināt, norāda AT.

Senāts spriedumā vērš uzmanību uz to, ka domes priekšsēdētājs ar ministra rīkojumu tiek tikai atstādināts no amata, bet viņš nezaudē deputāta statusu. Proti, ministram likuma "Par pašvaldībām" 93.pants piešķir tiesības kontrolēt tikai pašvaldības deputātu ievēlēto domes priekšsēdētāju, bet nav tiesību iejaukties attiecīgās pašvaldības teritorijā dzīvojošo pilsoņu izvēlētā deputāta statusā, to anulējot. Tādēļ nav pamatoti Ušakova argumenti par leģitimācijas vājināšanu un to, ka ministrs soda iedzīvotāju ievēlētu deputātu.