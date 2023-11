Rīgas rajona tiesā 24.novembrī ir apmierinājusi apdrošināšanas uzņēmuma "Balta" pieteikumu un nolēmusi no bijušā Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa piedzīt 24 148 eiro zaudējumus par ugunsgrēka radītajiem zaudējumiem, skaidroja tiesā.

Kaimiņš toreiz presei stāstīja, ka īrētā dzīvokļa guļamistabā no lampiņām aizdedzies putu matracis. Cenšoties to izmest pa logu, deputāts guvis roku apdegumus, bet spējis evakuēties no dzīvokļa. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā toreiz aģentūru LETA informēja, ka kopējā degšanas platība bija 40 kvadrātmetri.