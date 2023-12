Uzņēmuma " Orkla Latvija " labdarības iniciatīva "Laimas labdarības namiņš" iegājis otrajā gadu desmitā, un 11 pastāvēšanas gadu laikā sarūpējis dāvanas 12 220 bērniem no visas Latvijas.

Šogad, pēc dažu gadu pārtraukuma, Laimas labdarības namiņš atgriežas klātienē un darbosies no 2. līdz 19. decembrim.

Viesojoties Laimas labdarības namiņā, Doma laukumā, ikviens varēs aplūkot bērnu zīmētās kartītes un izlasīt viņu Ziemassvētku vēlmes, izvēlēties, kuru no bērnu sapņiem piepildīt, kā arī – iepriecināt sevi ar kādu no "Laimas" saldumiem un kopā ar saviem bērniem izkrāsot kādu no miniatūrajiem koka namiņiem.