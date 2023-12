Jau rakstīts, ka PMLP līdz decembra vidum plāno apkopot informāciju par Krievijas pilsoņiem, kuri ir iesnieguši nepieciešamos dokumentus kādas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijā un kuri to nav izdarījuši, attiecīgi viņiem valsts jāpamet.

Komisijas vadītājs Gunārs Kūtris (ZZS) norādīja, ka komisija turēs "roku uz pulsu" par to, kā notiek Krievijas pilsoņu izraidīšanas procedūra, jo interese no masu medijiem ir visu laiku. Iespējams, janvārī komisija par šo tēmu organizēs sēdi, turklāt var prognozēt, ka sekos sūdzības.

Savukārt tiem Krievijas pilsoņiem, kas nebūs neko darījuši sava uzturēšanās statusa sakārtošanai, no 2. septembra uzturēšanās atļaujas ir zudušas un viņiem tika izsūtītas vēstules ar aicinājumu izbraukt no valsts. Tomēr vēl līdz 30. novembrim viņiem bija iespēja iesniegt dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai. Ja viņi to neizdarīja, Latvijas teritorija būs jāatstāj.