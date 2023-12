Saeima ceturtdien, 7. decembrī, vienbalsīgi galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā "Par valsts pensijām", kas paredz no 2024. gada atjaunot piemaksas pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim.

Labklājības ministrijā (LM) iepriekš portālu "Delfi" informēja, ka no 2024. līdz 2029.gadam pie tām vecuma un invaliditātes pensijām, kas piešķirtas laikā no 2012. līdz 2028. gadam, pakāpeniski tiks atjaunota piemaksa par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Bet sākot ar 2029. gadu tā jau tiks maksāta visiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem.

Pakāpeniska piemaksu piešķiršana noteikta, ņemot vērā valsts pamatbudžeta iespējas un fiskālo telpu. 2024. gadā tās piešķirs cilvēkiem, kas devās pensijā 2012., 2013. un 2014. gadā. Piemaksas apmērs šiem cilvēkiem par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, būtu tāds pats, kā tiem, kuri pensionējās sākot no 1997. gada 1 .janvāra, t.i. 1,52 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim.

Lai nodrošinātu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras IT sistēmu pielāgošanu tiesību normu izmaiņām, personām, kurām no 2024. gada 1. janvāra būs tiesības uz piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, piemaksu piešķirs no 2024. gada 1. janvāra un izmaksās vienlaikus ar 2024. gada aprīļa pensiju.