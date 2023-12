Mēdz jau teikt, ka jauniešiem politikā nav ko darīt, jo viņi taču neko nesaprot. Saka arī, ka jaunieši ir mūsu nākotne. Kam tad galu galā ir taisnība, kā jauniešiem paust savu politisko viedokli un darīt to visefektīvāk? #Stroygram jauno žurnālistu skolas laikā veikta aptaujas un intervijas, lai noskaidrotu, cik zinoši par politiku ir jaunieši, ko par šo domā eksperti un ko ir gatavi darīt politiķi.

Nepārzina, bet vēlas mācīties un iesaistīties

Kā veicināt jauniešu interesi un pilsonisko līdzdalību?

Iesaistīt diskusijās

Eksperti uzsver, ka ar jauniešiem ir nepieciešams runāt par politiku un jāiesaista viņi šajā procesā jau no mazotnes. "Ir vairāki pētījumi, kas parāda, ka viens no nozīmīgākajiem faktoriem jauniešu formālā politiskā iesaistē ir ieradums - jau no agra vecuma jārāda piemērs, vedot bērnus līdzi, kad ejam vēlēt," akcentē Latvijas ANO Jauniešu delegāts Krūmiņš. Viņaprāt, jauniešus visvieglāk iesaistīt, ja tiek piedāvāta kāda veida kopienas sajūta.

Klubs ''Māja'' pārstāvji uzskata - ieviešot politikas izglītību skolu programmās, var palīdzēt jauniešiem saprast politikas nozīmi un procesus. Pašlaik šajā organizācijā norisinās pētījums, lai saprastu, kāda tam būtu ietekme un kā to veiksmīgi realizēt. Jauniešiem bieži vien nav ar ko runāt par politiku, izņemot ģimenes, bet ir svarīgi uzzināt informāciju arī no malas, viņiem saprotamā valodā, uzskata organizācijas pārstāvji.

Līdzīgi uzskata arī politologs Jānis Ikstens: "Vairāk jārunā par politiku, par politiskajiem procesiem gan valstī, gan ārpus valsts, un jāveido skolā kāds fakultatīvs, lai visu to veicinātu un interesi par politiku padarītu par stilīgu lietu." Interese par politiku ir tiešā veidā atkarīga no zināšanām par politiku - ja mēs kaut ko saprotam, tad mums ir lielāka interese, mums ir vieglāk apjēgt, kas tur notiek, akcentē eksperts.

Sagaida, ka informācija atnāks pie viņiem

Gan Ijabs, gan Ikstens atzīst, ka jauniešus šobrīd vislabāk uzrunāt sociālajos medijos, jo tur jaunieši pavada visvairāk laika. Ikstens atklāj, ka jāizmanto tie kanāli, kas ir vispopulārākie un visērtākie. "Tātad "TikTok", "Instagram", šie sociālie mediji, kurus jaunieši lieto jau šobrīd, un tas nepieprasa no pašiem jauniešiem kādu īpašu piepūli. Cik es redzu, tai skaitā arī no maniem studentiem, viņi sagaida, ka informācija atnāks pie viņiem, nevis otrādi," piebilst viņš. Atbildot uz jautājumu, vai kādam izdodas veiksmīgi uzrunāt auditoriju sociālajos medijos, viņš saka, ka Rosļikovam iepriekšējās vēlēšanās "ļoti labi sanāca".

Balsot no 16 gadu vecuma?

Vēl viena ideja, par ko bieži tiek diskutēts, runājot par jauniešu iesaisti, ir iespēja balsot vēlēšanās jau no 16 gadu vecuma. Ijabs uzskata, ka šī ir apspriežama ideja. ''Sabiedrība visā Eiropā noveco, tas nozīmē, ka arī vidējais vēlētājs kļūst arvien vecāks. Esmu par to runājis daudzās jauniešu auditorijās, un patiesībā degoša vēlme piedalīties vēlēšanās tur nav vērojama - jaunieši mums reizēm ir ļoti paškritiski. Jāņem arī vērā, ka jaunieši 18-25 jau tagad nav ļoti aktīvi vēlēšanās. Taču principā tas nebūtu nekas neiespējams," norāda EP deputāts.

Arī Mecendorfa par vēlēšanu vecuma sliekšņa samazināšanu izsakās optimistiski. "Kamēr jauniešiem nebūs iespēja balsot, tikmēr arī politiķi nedomās par viņu vajadzībām," akcentē viņa. Viņa gan atgādina, platformā " Manabalss.lv " jau no 16 gadu vecuma var balsot par idejām, bet atsaucība nav liela. Arī ļaujot balsot no 16 gadiem, visticamāk, jauniešu aktivitāte vēlēšanās uzreiz nepieaugs, uzskata Mecendorfa. Tāpēc jāstrādā, lai paši jaunieši būtu gatavi balsot un jāstrādā ar sabiedrību, lai tā vairāk pieņemtu jaunieti kā balsot spējīgu.

EJD projekta vadītāja atzīmē, ka jauniešiem no 16 gadu vecuma ir iespēja balsot par pašvaldību līdzdalības budžetiem, kā arī tos iesniegt. Jauniešiem ir atļauts parakstīt kolektīvos iesniegumus pašvaldībās, kā arī piedalīties kā iedzīvotāju padomes locekļiem un arī balsot par citiem iedzīvotāju padomes kandidātiem. Tomēr jaunieši šīs iespējas aktīvi neizmanto. To apstiprina 2021. gada pētījums "Jauniešu pilsoniskā līdzdalība demokrātiskā sabiedrībā", kurā secināts, ka 92% no aptaujātajiem jauniešiem nekad nav piedalījušies pašvaldības domes sēdē vai valsts līmeņa darba grupās un 83% no respondentiem nekad nav kontaktējušies ar politiķiem internetā vai klātienē.