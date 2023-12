Kā informēja Ārlietu ministrijā, ANO Cilvēktiesību komiteja publicējusi 25. oktobrī pieņemto viedokli lietā "Kvasņevskis pret Latviju", secinot, ka Saeimas vēlēšanu likuma 9. pantā noteiktā kārtība, atbilstoši kurai kandidātu sarakstu var iesniegt tikai politiskā partija vai to apvienība, nevis individuāli kandidāti, nav pretrunā personas tiesībām tikt ievēlētai, kas garantētas ANO Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām.

Pirms pievēršanās iesniedzēja sūdzības būtībai ANO Cilvēktiesību komiteja izvērtēja tās pieņemamību izskatīšanai. Vispirms komiteja secināja, ka iesniedzēja sūdzība netiek izskatīta citā starptautiskā sūdzību izskatīšanas mehānismā. Tāpat komiteja nepiekrita valdības argumentam, ka iesniedzējs nav izsmēlis viņam pieejamos nacionālos tiesību aizsardzības līdzekļus. Savos apsvērumos valdība argumentēja, ka iesniedzēja konstitucionālās sūdzības Satversmes tiesai (ST) neatbilda ST likumā noteiktajām prasībām lietas ierosināšanai, tāpēc nevarēja uzskatīt, ka viņš izsmēlis šo tiesību aizsardzības līdzekli. Turklāt valdība vērsa komitejas uzmanību arī uz to, ka iesniedzējs nebija apstrīdējis partijas " Saskaņa " lēmumu izslēgt viņu no partijas.

Savukārt ANO Cilvēktiesību komiteja uzskatīja, ka savās sūdzībās ST iesniedzējs bija sūdzējies par ierobežojumiem viņa tiesībām kandidēt Saeimas vēlēšanās, taču ST nebija izskatījusi iesniedzēja sūdzības pēc būtības, noraidot tās kā nepieņemamas izskatīšanai, jo iesniedzējs nebija sniedzis pietiekamu juridisko pamatojumu savai sūdzībai. Turklāt komiteja uzskatīja, ka iespēja apstrīdēt partijas "Saskaņa" lēmumu izslēgt iesniedzēju no partijas neattiecās uz iesniedzēja sūdzības būtību un nebija uzskatāma par efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli.

Līdz ar to ANO Cilvēktiesību komiteja pievērsās iesniedzēja sūdzības būtībai. Komiteja visupirms vērtēja, vai Latvijas normatīvais regulējums, kas paredz, ka arī pie partijas nepiederošus deputātu kandidātus var izvirzīt tikai politiskā partija vai to apvienība, atbilst paktā noteiktajām prasībām. Komiteja atzīmēja, ka atbilstoši Latvijas normatīvajam regulējumam personai nav obligāti jābūt partijas biedram, lai tiktu iekļautai partijas vai to apvienības kandidātu sarakstā, un arī neatkarīgi kandidāti var tikt iekļauti šādos sarakstos.