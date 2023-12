VBTAI vēlas sniegt skaidrojumu, ka bāriņtiesa vecāku strīdā par bērnu saskarsmes un dzīvesvietas noteikšanas jautājumiem, pēc tiesas pieprasījuma sniedz informāciju vai atzinumu par to, kā būtu izšķirams jautājums no bērna labāko interešu skatupunkta. Tiesai bāriņtiesas atzinums ir vērtējams tikai kā viens no pierādījumiem attiecībā uz to, kā, īpaši bērna interesēs, būtu izlemjams strīdīgais jautājums. Šāds bāriņtiesas lēmums pats par sevi neko nemaina bērna un viņu vecāku dzīvē, nav saistošs bērnu vecākiem un nav arī pārsūdzams.