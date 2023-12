Tāpat viņi vērš apgalvo, ka noslēgtā vienošanās par darba attiecību izbeigšanu ir "pilnīgi prettiesiska, nelikumīga un spēkā neesoša" no tās noslēgšanas brīža, jo vienošanās noslēgta ar "viltu, maldiem un spaidiem". Vēstulē uzsvērts, ka, lai tiesiskais darījums būtu spēkā, nepietiek ar to, ka puses izsaka savu gribu. Svarīgi, lai griba būtu radusies brīvi, bez maldiem, viltus vai spaidiem. Tehnikuma kolektīvs nepiekrīt IZM lēmumam, ka ar Cini ir izbeidzamas darba attiecības.

"IZM, izmantojot praksē bosingu, "profesionāli atkratījās", tiekot vaļā no "nevēlama balsta", no tehnikuma direktores, liekot viņai "labprātīgi" aiziet no darba. Tādējādi IZM un tās amatpersonu rīcību uzskatām par iepriekš sistēmiski plānotu un šobrīd realizētu "politisko pasūtījumu", kas vērsts uz tehnikuma likvidāciju vai to, ka tehnikumam ir jākļūst par kādas citas profesionālās izglītības struktūrvienību tuvākajā nākotnē," klāstīts vēstulē.