Vēl pirms balsojuma par valsts budžetu "Jaunā Vienotība" no savām Saeimas frakcijas rindām izslēdza deputātu Andreju Ceļapīteru. Frakcijas vadītājs toreiz medijiem skaidroja: "Ja komanda vienotāka, lai arī nedaudz mazāka, var izdarīt vairāk." Ceļapīteram bijis atšķirīgs viedoklis vairākos jautājumos. Tā politiķis kļuva par ceturto neatkarīgo deputātu šajā Saeimā. Salīdzinot ar iepriekšējo sasaukumu, kura noslēgumā jau 22 deputāti juridiski biji tapuši neatkarīgi, politisko ģimeņu dzīvi 14. Saeimā var saukt par gana stabilu.

Lai nomērītu 14. Saeimas neatkarīgo deputātu pašsajūtu, "Delfi" tikās ar diviem no viņiem – Andreju Ceļapīteru un Oļegu Burovu. Vēl juridiski šajā pulciņā var iekļaut Gloriju Grevcovu, kura izstājās no "Stabilitātei!" un turpina būt opozīcijas deputāte, un arī Igoru Rajevu, kurš pēc "Apvienotā saraksta" lēmuma palikt opozīcijā izstājās no frakcijas, lai atbalstītu valdību un turpinātu būt Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs.