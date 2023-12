Aptaujā lielākā daļa garkalniešu ir atbalstījuši Garkalnes pagasta pievienošanu Ādažu novadam, informēja Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.

No 30. oktobra līdz 28. novembrim notika publiskā apspriešana un iedzīvotāju aptauja par Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu. Pagastu sadalīt paredz administratīvi teritoriālās reformas lēmumi.

Aptaujā piedalījušies 1920 respondenti, kuru dzīvesvieta vai nekustamais īpašums atrodas Garkalnes pagastā. No šiem cilvēkiem 1231 jeb 64,11% pauda, ka atbalsta pagasta pievienošanu Ādažu novadam, 583 jeb 30,36% respondentu bija pret, savukārt pārējie norādījuši, ka viņi nedzīvo šajā pagastā vai viņiem nav viedokļa par šo jautājumu.

Kopumā viedokli izteikuši 21,17% no visiem Garkalnes pagasta balsstiesīgajiem. Aptaujā visaktīvākie bija Baltezera, Mazajam Baltezeram pieguļošās Garkalnes pagasta Baltezera ciema daļas un Bukultu iedzīvotāji, kuri visbiežāk savās atbildēs norādījuši, ka vēlas, lai šie ciemi būtu Ādažu novadā.

Kopumā tika saņemtas 2143 respondentu sniegtās atbildes, no kurām 1899 respondenti atbilda aptaujas nolikuma prasībām, savukārt, klātienē savu viedokli izteica 130 respondenti, no kuriem 120 atbilda noteiktajām prasībām. Kopumā aptaujā piedalījušies 2019 dalībnieki jeb 7,04% no Ropažu novada 28691 balsstiesīgajiem iedzīvotājiem.